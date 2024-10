Duitsland gaat meer werkvergunningen aan arbeiders India geven

NEW DELHI (ANP/DPA) - Duitsland is van plan veel meer werkvergunningen te geven aan arbeidsmigranten uit India om de nijpende personeelstekorten in de Duitse economie tegen te gaan. Dat hebben de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Indiase premier Narendra Modi afgesproken. Scholz is momenteel op bezoek in India om te praten over de economische banden tussen de twee landen.

Berlijn wil het aantal jaarlijkse werkvergunningen aan Indiase arbeidsmigranten verhogen van 20.000 naar 90.000. "De boodschap is dat Duitsland openstaat voor geschoolde arbeiders", aldus Scholz bij de ontmoeting met Modi in New Delhi. Duitsland had eerder al beloofd procedures rond Indiase visumaanvragen minder bureaucratisch te maken en Indiase beroepsopleidingen te erkennen. De twee landen hebben twee jaar geleden ook al afspraken gemaakt rond de komst van studenten uit India naar Duitsland.

Modi zei dat de deal zal leiden tot economische vooruitgang voor beide landen. "Als Indiase dynamiek en Duitse precisie samenkomen, als Duitse ingenieurskunde en Indiase innovatie samenkomen, dan komt er een betere toekomst voor de regio Indo-Pacific en de gehele wereld", aldus de premier.