Pakket asielmaatregelen is nog niet juridisch getoetst

DEN HAAG (ANP) - Het pakket van asielmaatregelen waar het kabinet vrijdag mee heeft ingestemd, is nog niet juridisch getoetst, zei Dick Schoof bij zijn wekelijkse persconferentie. Dat gebeurt namelijk pas op het moment dat het kabinet zich buigt over de wetsvoorstellen die hieruit voortvloeien. "We gaan ervan uit dat het juridisch haalbaar is, anders zou ik het niet voorstellen", verzekerde de premier evenwel.

Schoof is er ook van overtuigd dat de maatregelen stroken met de Europese verdragen. Anders had hij die "niet ondertekend". Diverse experts trekken dat in twijfel en verwachten bijvoorbeeld dat bepaalde maatregelen om gezinshereniging te beperken in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.