Duitsland handelt meer met Nederland, veel minder met VS

DEN HAAG (ANP) - De handel tussen Nederland en Duitsland is afgelopen jaar opnieuw gegroeid. Volgens de Duits-Nederlandse Handelskamer, die cijfers van statistiekbureau Destatis analyseerde, blijven onder meer de bedden van het Nederlandse merk Auping en kleding van het Duitse Zalando populair aan de andere kant van de grens. Energie en chemische producten werden juist minder verhandeld, wat past bij de krimpende Duitse industrie en transformatie richting een hoogwaardigere economie.

De handel tussen Duitsland en Nederland groeide in 2025 met 3 procent, tot 211 miljard euro. Ons land is daarmee na China (253 miljard) en de Verenigde Staten (242 miljard) de belangrijkste handelspartner van Duitsland. De handel met China stagneerde, vooral door een veel lagere export (min 9 procent) richting de tweede economie van de wereld. De uitvoer richting de Verenigde Staten daalde even hard, vooral door de handelstarieven van president Donald Trump.