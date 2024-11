Duitsland importeert meer vuurwerk na verkoopverbod om corona

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar meer vuurwerk geïmporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar, meldt het federale statistiekbureau. Het gaat bijvoorbeeld om vuurpijlen en rotjes. Veel Nederlanders kopen vuurwerk over de grens met Duitsland voor oud en nieuw.

In de eerste drie kwartalen van dit jaar kwam in totaal 25.900 ton vuurwerk Duitsland binnen. Dat is 6,8 procent meer dan in dezelfde kwartalen vorig jaar, maar minder dan in het laatste jaar voor de coronapandemie. In 2019 werd 29.800 ton vuurwerk geïmporteerd.

Van alle vuurpijlen en rotjes komt 99 procent uit China, zegt het statistiekbureau. Dat verwacht dat in het laatste kwartaal nog meer vuurwerk wordt ingevoerd.

Tijdens de coronapandemie gold in Duitsland een vuurwerkverbod om te voorkomen dat ziekenhuizen voller raakten. Vorig jaar was het eerste jaar zonder vuurwerkverbod. Toen waren de verkopen al flink gestegen.