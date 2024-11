Europees Parlement wil veel meer steun aan Oekraïne, ook militair

STRAATSBURG (ANP) - Een ruime meerderheid van het Europees Parlement vindt dat de Europese Unie veel meer steun aan Oekraïne moet geven, zowel militair, financieel als humanitair. Zeker nu de oorlog escaleert en internationaliseert omdat Rusland Noord-Koreaanse soldaten inzet, is dat belangrijker dan ooit, zeiden Europarlementariërs van onder meer de middenpartijen EVP, sociaaldemocraten (S&D) en de liberale fractie Renew.

"We moeten meer doen en niet minder", zei de Nederlandse Europarlementariër Thijs Reuten (S&D, GroenLinks-PvdA) dinsdag tijdens een debat in het Europarlement over de door Rusland gestarte oorlog in Oekraïne. Daarvoor pleitte ook Ingeborg ter Laak (EVP, CDA). Die extra steun moet wat haar betreft door zowel de EU als geheel als door de afzonderlijke lidstaten worden gegeven.

Ook de linkse Groenen, de radicaallinkse fractie en de rechts-conservatieve ECR vinden meer hulp aan Oekraïne noodzakelijk.

De rechts-radicale groepen Patriotten voor Europa en de Groep Europa van Soevereine Naties (ESN) zijn tegen meer militaire steun