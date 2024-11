Betogers beëindigen blokkade NOS-gebouw in Hilversum

HILVERSUM (ANP) - De blokkade door actievoerders van Extinction Rebellion (XR) bij de hoofdingang van het NOS-gebouw in Hilversum dinsdagochtend is rond 11.30 uur beëindigd. Er is niemand aangehouden, meldt de politie. "De betogers zijn na een gesprek met aanwezige agenten vertrokken", zegt een politiewoordvoerder.

De actievoerders blokkeerden de ingang omdat ze vinden dat de NOS de "genocide in Gaza legitimeert met neutraal taalgebruik". De NOS liet weten dat mensen wel via andere ingangen het gebouw in konden.

"De termen 'oorlog' en 'conflict' impliceren een strijd tussen twee militaire staten. Gaza is geen onafhankelijke staat, maar wordt door Israël bezet. NOS blijft het woordgebruik van de bezettende macht overnemen", aldus XR.

"Deze blokkade is onaanvaardbaar", stelt Giselle van Cann, hoofdredacteur van NOS Nieuws. "We gaan altijd graag met iedereen in gesprek over onze journalistieke keuzes of ons woordgebruik. Maar deze actie is niet de manier."