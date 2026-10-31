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Duitsland: Italiaanse kritiek over opjagen gasprijzen onterecht

Economie
door anp
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BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland heeft Italiaanse kritiek weersproken dat zijn last-minute pogingen om de gasvoorraden aan te vullen de prijzen in heel Europa opdrijven. "We wijzen de beschuldiging categorisch van de hand", heeft een woordvoerster van het Duitse ministerie van Economische Zaken gezegd.
De reactie volgt op uitspraken van een hoge functionaris van het Italiaanse ministerie van Energie. Hij noemde recente Duitse pogingen om voorraden aan te leggen er mede verantwoordelijk voor dat gas op de Europese gasmarkt deze week tot boven de 100 euro per megawattuur is gestegen. Volgens hem zouden de prijzen anders dichter bij de 70 euro liggen.
Het geschil laat zien dat de spanningen toenemen nu de winter dichterbij komt en niet alle landen hun voorraden op gelijk niveau hebben. De Duitse opslagen zijn voor 62 procent gevuld, tegenover 91 procent in Italië. Nederland zit op 66,7 procent. Duitsland was maandenlang traag met het weer opbouwen van zijn gasvoorraad en begon recent op grotere schaal.
Duurder
Inmiddels is duidelijk dat Duitsland zijn vuldoel voor 1 november van 70 procent niet gaat halen. In Nederland werd een verlaagd vuldoel eerder deze maand wel gehaald. Na een koude winter zakte de gasvoorraad begin april nog tot het laagste niveau in zeker tien jaar. De aanhoudende Iranoorlog maakt het voor energiebedrijven duurder om de gasopslagen te vullen.
De gasprijs ligt nu op het hoogste niveau sinds 2022 toen de Russische gasleveringen aan Europa vrijwel geheel stopten na de invasie van Oekraïne. Steeds meer consumenten in Nederland merken de hoge energieprijzen in de tarieven van hun energieleverancier. Volgens Essent overweegt een deel van de Nederlanders minder te stoken of de verwarming zelfs helemaal uit te laten.
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