ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Economie in Afrika gaat vooruit, vrijheid achteruit

Economie
door Redactie
bijgewerkt om
anp311026056 1
Volg ons op Google Nieuws
In veel delen van Afrika zijn de economische omstandigheden de afgelopen tien jaar verbeterd, terwijl de veiligheid en de politieke vrijheden juist zijn verslechterd. Dat staat in onderzoek van de Mo Ibrahim Foundation, dat zaterdag in Caïro is gepresenteerd. Die organisatie is in 2006 opgericht door de Soedanese ondernemer Mo Ibrahim. De stichting zet zich in voor het bevorderen van goed bestuur en leiderschap op het Afrikaanse continent.
Volgens het onderzoek hebben 44 van de 54 landen economische vooruitgang geboekt. Tegelijkertijd zijn 34 landen wat betreft veiligheid en rechtsstaat erop achteruitgegaan.
Bij de beoordeling is onder meer gekeken naar hoe goed mensen worden beschermd tegen geweld, of regeringen zich aan de wet houden en of rechters onafhankelijk oordelen. In veel landen hebben maatschappelijke organisaties minder vrijheid gekregen om hun werk te doen.
De Seychellen behaalden de hoogste score. Zuid-Soedan presteert volgens de stichting het slechtst.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1204200505

Salaris stewardess 2026: wat betalen KLM, Transavia en TUI?

generated-image (37)

Waarom Boeing een vliegtuig vulde met negen ton aardappelen

shutterstock_2681851401

Kamerhuurder of kleinkind in huis en daardoor minder AOW? Uitvoerders willen die controle schrappen, zo zou het voor jou uitpakken

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vanaf dinsdag gaat de verwarming echt aan: zoveel kost de eerste koude week je, en deze knop scheelt meer dan de nachtstand

SK_Dinner_03-copy-1

Deze Zeeuwse vis zwemt nooit in zee: is dat de toekomst van vis op je bord?

Plastic bakjes vol waterdruppels in het bovenrek van een open vaatwasser.

Zo komen je plastic bakjes droger uit de vaatwasser

Loading