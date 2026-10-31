Franse politie voert preventieve controles uit in hoofdstad

PARIJS (ANP/RTR) - De Franse politie voert preventieve controles uit in Parijs in aanloop naar de verwachte protesten van zaterdag. In het hele land staan demonstraties gepland en volgens de regering is het risico op ongeregeldheden erg groot. Met de controles hoopt de politie mensen te identificeren die uit zijn op geweld.

Omdat de demonstratie samenvalt met Halloween, verwachten de autoriteiten dat relschoppers maskers gaan gebruiken om hun identiteit te verhullen. De regering zet net als vorige week 70.000 agenten in om geweldsincidenten te voorkomen. Ook geldt er een avondklok in delen van Parijs. In de hoofdstad mogen demonstraties niet in het centrum worden gehouden, maar alleen aan de rand van de stad.

Twee weken geleden liepen protesten in Frankrijk uit de hand. Er werden op grote schaal vernielingen aangericht en gereld. Als voorbereiding op de nieuwe demonstraties hebben veel winkels in Parijs hun gevels gebarricadeerd.