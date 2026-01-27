Duitsland: nieuwe groeimogelijkheden door handelsdeal EU-India

BERLIJN (ANP/AFP) - De handelsdeal tussen de Europese Unie en India die dinsdag werd gesloten, zorgt voor nieuwe economische groeimogelijkheden. Dat heeft de Duitse minister van Financiën Lars Klingbeil gezegd in een reactie. Zo worden de Indiase importheffingen op Europese auto's sterk verlaagd, wat gunstig is voor Duitse autobouwers.

"Deze overeenkomst creëert nieuwe mogelijkheden voor groei en goede banen, zowel in Europa als in India, terwijl het strategische partnerschap met 's werelds grootste economie wordt versterkt", aldus Klingbeil, die ook vicekanselier is van Duitsland, de grootste economie van Europa. Hij spreekt van een "nieuw hoofdstuk in het Europese handelsbeleid".

De Indiase tarieven voor Europese auto-onderdelen, machines, chemicaliën en farmaceutische producten worden geleidelijk helemaal afgeschaft. Duitsland is een belangrijke producent van deze goederen.