Waterschappen vangen 85.000 muskusratten, fors meer dan in 2024

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:02
anp270126070 1
DEN HAAG (ANP) - De waterschappen hebben afgelopen jaar bijna 85.000 muskusratten gevangen, ruim 25 procent meer dan in 2024. Het grootste deel daarvan is gevangen in het westen en midden van het land. Omdat de ratten gangen en holen graven in dijken en oevers en daarmee voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen, willen de waterschappen de hele populatie uitroeien. Doel is om in 2034 geen muskusratten meer te hebben in Nederland.
Volgens een woordvoerder besteden de 21 waterschappen jaarlijks ruim 43 miljoen euro aan het vangen en doden van muskus- en beverratten. Het is ze al zo goed als gelukt om de beverrat - die een stuk groter is dan de muskusrat - het land uit te krijgen. Afgelopen jaar werden er ruim 1800 gevangen, vergelijkbaar met het aantal in 2024. Dat gebeurde vooral langs de grens met Duitsland.
De waterschappen krijgen de populatie muskusratten aan de grens ook "redelijk onder controle", aldus de woordvoerder. "Maar in het binnenland moeten we nog echt aan de slag."
