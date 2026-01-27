ECONOMIE
Noord-Korea vuurt zeker één raket af richting Japan

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 10:30
anp270126076 1
TOKYO (ANP/AFP) - Noord-Korea heeft in ieder geval één raket afgevuurd richting Japan. Dat meldt onder meer de Zuid-Koreaanse krijgsmacht, die spreekt van een ongeïdentificeerd projectiel. Dat zou zo'n 350 kilometer hebben gevlogen.
Volgens het Japanse persbureau Jiji Press, dat zich baseert op de Japanse kustwacht, zou het gaan om twee ballistische raketten. Die zouden zijn neergekomen in de Japanse Zee, buiten de territoriale wateren en de zogenoemde exclusieve economische zone van Japan (circa 370 kilometer van de kust). Het gaat om de tweede rakettest in korte tijd van Pyongyang.
Recentelijk was Elbridge Colby, een Amerikaanse onderminister met defensiebeleid in de portefeuille, in Zuid-Korea. Daar werd met de defensieminister van dat land onder meer gesproken over de Zuid-Koreaanse plannen om nucleair aangedreven onderzeeboten te bouwen. In november gaf het Witte Huis Seoul daar toestemming voor.
Noord-Korea geldt nog altijd als vijand van het aangrenzende Zuid-Korea en van het Westen.
