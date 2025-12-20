Duitsland op schema met waterstof, Nederland worstelt

Anders dan in Nederland verloopt de aanleg van een groot waterstofleidingennetwerk in Duitsland volgens plan. De Duitsers begonnen dit jaar met de bouw van het landelijke netwerk en tot nu toe worden de bouwdeadlines gehaald, meldde de Duitse gasbrancheorganisatie FNB Gas.

"Aan het einde van het jaar zal de eerste 525 kilometer van het netwerk zoals gepland zijn voltooid", aldus de organisatie. Volgens de huidige plannen moet het netwerk voor waterstof tegen 2032 groeien tot meer dan 9000 kilometer en de belangrijkste waterstoflocaties in alle Duitse deelstaten met elkaar verbinden. Waterstof die wordt opgewekt met elektriciteit uit hernieuwbare bronnen geldt als cruciaal voor de energietransitie.

De Algemene Rekenkamer kwam eerder deze maand met een kritisch rapport over de aanleg van een landelijk waterstofnetwerk dat vanaf 2030 de grote industriële regio's in Nederland met elkaar moet verbinden. Volgens de onderzoekers zijn hiervoor miljarden euro's extra nodig.