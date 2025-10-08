Duitsland optimistischer over economische groei

BERLIJN (ANP) - De regering van Duitsland is optimistischer geworden over de economische groei van het land. In plaats van stagnatie rekent Berlijn nu op een stijging van het bruto binnenlands product van 0,2 procent dit jaar. De groei zal volgend jaar ook sterker uitvallen dan eerder verwacht, meldt het ministerie van Economische Zaken.

In 2026 groeit de grootste economie van Europa volgens een nieuwe raming 1,3 procent, tegenover 1 procent bij de vorige prognose in april. In 2027 verwacht de regering 1,4 procent groei.

De afgelopen twee jaar kromp de Duitse economie nog. Het herstel is volgens het ministerie van Economische Zaken dit keer niet te danken aan de export, waar Duitsland doorgaans zwaar op steunt. In plaats daarvan zorgen de toegenomen consumptie, overheidsuitgaven en binnenlandse investeringen voor groei.

'Ons land kan meer'

Minister van Economische Zaken Katherina Reiche stelt dat ondanks de positievere vooruitzichten hervormingen hard nodig zijn. Ze wijst erop dat een groot deel van de economische groei de komende jaren te danken is aan de forse investeringen van de overheid in defensie en infrastructuur. Het verminderen van de belastingdruk, bureaucratie en energiekosten zou volgens haar het bedrijfsleven helpen.

"Duitsland heeft innovatieve ondernemingen", zei de minister. "Dat potentieel moeten we benutten, ons land kan meer."