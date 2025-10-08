OM eist tot zes jaar cel voor leveren van wapens aan soevereinen

ROTTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen van zes en vier jaar geëist tegen Rinke L. (26) en Matthijs H. (28) uit Overijssel voor onder meer het leveren van tien wapens aan een groep van vermeende radicale soevereinen. Dat gebeurde in november 2023, bekende L. woensdag in de rechtbank in Rotterdam.

L. werd in april vorig jaar op heterdaad betrapt bij de overdracht van nog eens drie vuurwapens. Dat gebeurde op een parkeerplaats in Heeten, een dorp in de gemeente Raalte. De koper van de wapens, de nu 46-jarige Arjan van den B. uit Deventer, wilde volgens het OM met anderen een gewapende opstand beginnen tegen de Nederlandse overheid. De burgemeester van Deventer werd specifiek als doelwit genoemd.

"Het heeft verdachten er niet van weerhouden de wapens te leveren", zei de officier van justitie. Dat is terrorisme waar de wapenhandelaren weet van hadden, vindt het OM. De aanklager noemde de wapenhandel "zeer ernstig", want "de handel in vuurwapens leidt tot gebruik ervan en ernstige misdrijven".

'Veel spijt'

H. gaf in de rechtbank toe dat hij zijn collega Van den B. in contact bracht met zijn goede vriend L. uit Olst-Wijhe, die naar eigen zeggen via Telegram contact had met iemand die omgebouwde gaspistolen kon leveren. L. had voor zichzelf ook een aantal aangeschaft. Die zijn gevonden bij een huiszoeking.

H. was in april 2024 niet bij de overdracht van de wapens aanwezig. "Ik heb nooit wapens thuis gehad", zei H. "Ik heb er heel veel spijt van. Ik ben naïef geweest", zei hij. L. vertelde de rechters er net zo over te denken: "Dat ik wapens thuis had liggen, is dom geweest. Ik heb mijn ouders en vriendin schade toegebracht."

Weinig concreet

Beide verdachten presenteerden zich in de rechtbank als boerenzonen, die opgroeiden op boerderijen waar ze schoten met luchtbuksen uit stoerdoenerij. De betekenis van soevereinen kenden ze naar eigen zeggen niet, die leerden ze pas na hun arrestatie toen ze hoorden waar Van den B. van wordt verdacht.

Advocaten Jaap-Willem Roozemond en Justin Zwaan benadrukten dat hun cliënten geen terroristische motieven hadden en ook niet anti-overheid zijn. Het plan van wapenkoper Van den B. was bovendien te weinig concreet. "Er is heel veel geroepen, zodat er geen doel vaststond", aldus Roozemond. Uit niets blijkt volgens de verdediging dat L. de bedoeling heeft gehad het terroristische misdrijf te ondersteunen.

De strafzaak gaat donderdag verder met Van den B. en twee medeverdachten. De rechtbank doet 28 november uitspraak in de zaken van alle tien verdachten.