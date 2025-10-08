Wall Street opent gemengd in aanloop notulen rentevergadering Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een gemengd beeld geopend na de koersverliezen een dag eerder. Beleggers op Wall Street zijn onder meer in afwachting van de publicatie van de notulen van de rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank van september. Toen verlaagde de Federal Reserve de rente voor het eerst dit jaar. Naar verwachting komen dit jaar meer renteverlagingen van de Fed.

De notulen zullen nauwlettend bestudeerd worden voor aanwijzingen voor het toekomstige rentebeleid. Daarnaast geven verschillende Fed-bestuurders in toespraken mogelijk meer duidelijkheid over het beleid van de centralebankenkoepel in de Verenigde Staten.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 46.535 punten. De brede S&P 500 won 0,1 procent tot 6771 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq steeg 0,4 procent tot 22.870 punten.