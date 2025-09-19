Duitsland staat open voor gebruik Russische bevroren tegoeden

KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Duitsland wil productief meewerken aan ideeën over het gebruik van Russische tegoeden die in de Europese Unie zijn bevroren. Dat zei de Duitse minister van Financiën en vicekanselier Lars Klingbeil vrijdag in Kopenhagen. "Alles moet zorgvuldig worden onderzocht", aldus Klingbeil voorafgaand aan de gesprekken met zijn EU-collega's.

De uitlatingen van de minister wijzen op een open houding in Berlijn ten aanzien van de juridisch beladen kwestie. "Duitsland zal een rol op zich nemen waarin we dingen mogelijk willen maken en niet een waarin we dingen blokkeren."

De Europese Unie heeft sinds de inval van Rusland in Oekraïne in februari 2022 ruim 200 miljard euro aan bezittingen van de Russische centrale bank bevroren. Tot nu toe heeft de EU alleen rente ontvangen over die tegoeden. Het landenblok zoekt echter al lange tijd naar manieren om de tegoeden intensiever te gebruiken voor de financiering van steun aan Oekraïne.