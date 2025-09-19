Eerste verdachte onrust jeugdgroepen komt donderdag voor rechter

HAARLEM (ANP) - De 20-jarige man uit Heemskerk die vorige week vrijdag werd aangehouden na de onrust in zijn woonplaats en Beverwijk moet komende donderdag voor de snelrechter verschijnen. Hij is de eerste van de in totaal acht verdachten die zijn aangehouden in het onderzoek naar twee rivaliserende groepen jongeren.

De man wordt verdacht van opruiing en bedreiging, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Via sociale media verspreidde hij berichten waarin hij dreigende taal uitsloeg en deelde hij een afbeelding die het OM als dreigend beschouwt.

Het conflict tussen de twee groepen jongeren leidde ertoe dat er gewelddadige video's rondgingen op sociale media. Enkele scholen besloten daarop om vorige week vrijdag uit voorzorg de deuren te sluiten. Ook kwam er een noodbevel. In totaal zijn acht mensen aangehouden. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen volgen.

Het is nog niet bekend waar de zitting donderdag plaatsvindt. Volgens de woordvoerder is dat in Haarlem of Schiphol.