Israël sluit enige grenspost tussen Westoever en Jordanië

JERICHO (ANP/RTR/DPA) - Israël heeft de grensovergang tussen de Westelijke Jordaanoever en Jordanië gesloten. Bij die overgang, de enige tussen het door Israël bezette gebied en het buurland, werden donderdag twee Israëliërs doodgeschoten. Ook de vermoedelijke schutter, volgens Israël een Jordaniër die enkele maanden werkte als vrachtwagenchauffeur en noodhulp voor Gaza vervoerde, werd gedood. De overgang blijft voor onbepaalde tijd gesloten.

Het Israëlische leger heeft een onderzoek naar het voorval ingesteld. Noodhulp bestemd voor Gaza afkomstig uit Jordanië werd in afwachting van het onderzoek gestaakt, schrijft The Jerusalem Post.

Jordanië had de aanval moeten voorkomen, haalt de Israëlische publieke omroep Kan premier Benjamin Netanyahu aan. Ook zou Netanyahu zijn kabinet hebben gezegd dat Jordaanse chauffeurs voortaan door metaaldetectoren moeten voordat zij de grens mogen oversteken.