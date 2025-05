Duitsland start woensdag proef met zelfrijdende auto's

FRANKFURT (ANP/DPA) - In Duitsland begint woensdag een proef met zelfrijdende auto's als openbaarvervoermiddel. Een selecte groep reizigers in de ten zuiden van Frankfurt gelegen plaatsen Langen en Egelsbach is als eerste aan de beurt. In het begin zit er nog een chauffeur bij om in te grijpen in geval van nood.

Initiatiefnemer Deutsche Bahn breidt het project in de tweede helft van het jaar uit naar Darmstadt. In Hamburg was eerder ook een proef met zelfrijdende auto's, maar nog niet met passagiers.

De inzet van zelfrijdende auto's moet het openbaar vervoer aantrekkelijker en flexibeler maken. Het idee is dat hier met name buiten stadscentra vraag naar is.