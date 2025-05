VVD: Faber (PVV) had al veel verder kunnen zijn met asielplannen

Het kabinet had al veel verder kunnen zijn met de invoering van een veel strenger asielbeleid, als PVV-asielminister Marjolein Faber "had geleverd op de structurele oplossingen die we al hebben afgesproken". Dat zegt VVD-Kamerlid Queeny Rajkowski in reactie op de aanvullende asielvoorstellen die PVV-leider Geert Wilders maandag deed.

"De VVD staat altijd open voor haalbare voorstellen die leiden tot meer grip op migratie", benadrukt Rajkowski, zonder inhoudelijk in te gaan op de plannen waar de PVV mee kwam. "Maar wij accepteren het niet als de uitvoering van onze afspraken nog meer vertraging oploopt."

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB maakten vorig jaar afspraken over wat zij "het strengste asielbeleid ooit" noemen. De eerste wetsvoorstellen die dat moeten regelen, liggen in de Tweede Kamer, die er honderden vragen over heeft gesteld die Faber nog moet beantwoorden.