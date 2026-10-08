Duitsland verdubbelt groeivooruitzicht economie voor dit jaar

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland heeft zijn verwachtingen voor de economische groei voor dit jaar ruim verdubbeld, na een beter dan verwachte eerste jaarhelft. Dat komt met name door een sterke export en grote overheidsinvesteringen, die zwakke consumentenbestedingen compenseren.

Het bruto binnenlands product (bbp) in Duitsland groeit dit jaar naar verwachting met 1,3 procent, maakte het ministerie van Economische Zaken bekend. Dat is de sterkste stijging sinds 2017. In 2027 zal de Duitse economie met 1,1 procent groeien, volgens de ramingen. Eerder werd nog uitgegaan van groei van respectievelijk 0,5 en 0,9 procent.

"De Duitse economie is op groeikoers en blijkt veerkrachtiger dan verwacht", aldus het ministerie. "De economische ontwikkelingen in de toekomst zijn grotendeels afhankelijk van het verloop van geopolitieke conflicten in het Midden-Oosten en Oekraïne."

De nieuwe overheidsramingen zijn in lijn met wat toonaangevende Duitse economische onderzoeksinstellingen al hadden voorspeld.