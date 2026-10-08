Sjoerdsma verwacht geen algeheel akkoord na overleg EU en China

DEN HAAG (ANP) - De EU en China bereiken geen "allesomvattend akkoord", verwacht minister Sjoerd Sjoerdsma (Buitenlandse Handel, D66). Dat zei hij donderdag in de Tweede Kamer over het overleg dat de twee blokken momenteel in Beijing voeren.

Brussel wil oneerlijke concurrentie uit China aanpakken. Dat land heeft een handelsoverschot van meer dan 1 miljard euro per dag met de EU. Dat wordt volgens Europa onder meer mogelijk gemaakt door oneigenlijke staatssteun, zoals subsidies.

De EU wil drie dingen bereiken, aldus Sjoerdsma. Ten eerste is dat betere markttoegang voor Europese bedrijven en minder export uit China. Ten tweede moet de staatssteun worden beperkt, en tot slot moet bij China worden aangedrongen om zeer omzichtig om te gaan met exportcontrolemaatregelen voor kritieke grondstoffen.

Hij verwacht dat Eurocommissaris Maroš Šefčovič (Handel) zal proberen het eens te worden over maatregelen voor een of twee sectoren. Dat zal dan als basis dienen voor verder overleg, denkt Sjoerdsma. Als ze er niet uitkomen, moet de EU "beschermende maatregelen" niet uitsluiten, vindt de minister.