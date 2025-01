Duitsland verlaagt verwachting economische groei dit jaar flink

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse regering heeft de verwachting voor de groei van de economie voor dit jaar fors naar beneden bijgesteld. Volgens Berlijn wordt nu gerekend op een groei van slechts 0,3 procent, terwijl eerder een vooruitgang voor de grootste economie van Europa met 1,1 procent werd voorzien. In 2024 kromp de economie van de belangrijkste handelspartner van Nederland nog voor het tweede jaar op rij.

De Duitse economie worstelt al langer met problemen in onder meer de omvangrijke auto-industrie, een zwakke export naar China en consumenten die door de hoge inflatie en dure energieprijzen minder uitgeven. Daarbovenop komt nog de politieke onzekerheid door de val van de regeringscoalitie. Op 23 februari zijn er parlementsverkiezingen en de economische problemen zijn een belangrijk verkiezingsthema in Duitsland.

Minister van Economische Zaken Robert Habeck verklaarde dat de Duitse economie zich aan het begin van dit jaar in een moeilijke startpositie bevindt. De Duitse centrale bank verlaagde in december al de prognose voor dit jaar naar 0,2 procent, wat dus nog pessimistischer is dan de verwachting van de regering.

Vorig jaar bedroeg de krimp 0,2 procent, na de neergang van 0,3 procent in 2023. Daarmee was voor het eerst in ruim twintig jaar sprake van twee opeenvolgende jaren met krimp voor Duitsland.