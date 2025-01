Israël ontvangt lijst met gijzelaars die donderdag vrijkomen

JERUZALEM (ANP/RTR) - Hamas laat donderdag voor de derde keer sinds het ingaan van het staakt-het-vuren deze maand een groep gijzelaars gaan. Israël zegt een lijst te hebben ontvangen met drie personen die vrijkomen, in ruil voor Palestijnse gevangenen.

Eerder werd al bekend dat de vrouwen Arbel Yehoud en Agam Berger zouden worden vrijgelaten, een burger en een militair. Het is nog niet officieel bekend wie de derde is, maar nieuwssite The Times of Israel verwacht dat het gaat om de Amerikaans-Israëlische man Keith Siegel, een burger. Israël wil eerst de families inlichten voordat het bevestigt wie er vrijkomen.

Bij de vorige twee gevangenenruilen kwamen zeven gijzelaars en 290 Palestijnse gevangenen vrij. Tijdens de eerste fase van het bestand, dat zes weken duurt, moeten in totaal 33 gijzelaars en bijna 2000 Palestijnse gevangenen vrijkomen.