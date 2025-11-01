AFP: Rusland vuurde in oktober meeste raketten af op Oekraïne

KYIV (ANP/AFP) - Rusland heeft in oktober 270 raketten afgevuurd op Oekraïne. Dat is meer dan in welke andere maand dan ook, sinds Kyiv begin 2023 cijfers hierover routinematig begon te publiceren. Dat meldt persbureau AFP op basis van een analyse van Oekraïense gegevens.

De Russen hadden het afgelopen maand vooral voorzien op het elektriciteitsnetwerk van Oekraïne. De aanvallen leidden tot grootschalige stroomuitval die tienduizenden mensen trof. Het aantal afgevuurde raketten lag 46 procent hoger dan een maand eerder.

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigde Rusland er eerder al van "chaos" te willen zaaien door het elektriciteitsnet intensief te bombarderen en zo "psychologische druk uit te oefenen op de bevolking".

Rusland vuurde in oktober ook 5298 langeafstandsdrones af op Oekraïne. Dat was minder dan in september, maar zat nog steeds dicht bij de recordaantallen.

Oekraïne reageert regelmatig met aanvallen op Russische olie-infrastructuur.