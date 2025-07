Miljardenovername van eigenaar winkelketen 7-Eleven gestrand

TOKIO (ANP/BLOOMBERG) - Een poging van het Canadese bedrijf Couche-Tard om het moederbedrijf van gemakswinkelketen 7-Eleven over te nemen is gestrand. Volgens Couche-Tard heeft het Japanse Seven & i geweigerd om constructieve gesprekken te voeren. Daarom werd het bod van bijna 6,8 biljoen yen (omgerekend ruim 39 miljard euro) ingetrokken.

Couche-Tard exploiteert wereldwijd Circle K-winkels, die veelal te vinden zijn bij tankstations. In Nederland heeft Circle K ruim 400 locaties. De interesse van de Canadese onderneming in Seven & i werd elf maanden geleden bekend. Sindsdien is er echter "geen oprechte of constructieve betrokkenheid geweest van Seven & i die de voortgang van een voorstel zou faciliteren", meldt Couche-Tard in een verklaring.

Seven & i meldt teleurgesteld te zijn in het terugtrekken van het bod en is het oneens met de "talrijke onjuiste voorstellingen van zaken" door Couche-Tard. Toch is het bedrijf naar eigen zeggen niet verrast gezien de veranderde wereldeconomie.