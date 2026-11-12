Duitsland wil belang in uraniumverrijker Urenco, meldt krant

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - Duitsland wil zich inkopen in de verrijkingsfabriek voor uranium Urenco, meldt de Duitse krant Welt op basis van ingewijden. De Duitse regering zou 4 miljard euro overhebben voor het belang dat nu nog in handen is van de energieconcerns RWE en E.On.

De Duitse energiebedrijven RWE en E.On hebben samen een derde van de aandelen in Urenco. De Nederlandse staat en het Verenigd Koninkrijk bezitten ieder ook een derde van de aandelen.

De Duitse ministeries van Financiën en Economische Zaken weigerden commentaar te geven tegenover Welt. RWE en E.On verklaarden niet te reageren op marktgeruchten.

Het in Almelo gevestigde Urenco ontstond in 1993 als fusie van Nederlandse, Britse en Duitse ondernemingen. Het bedrijf is een van 's werelds grootste leveranciers van verrijkt uranium, dat uiteindelijk wordt gebruikt voor kernenergie. Het strategische belang van Urenco is de laatste jaren toegenomen, onder andere doordat Europa sinds het begin van de Oekraïneoorlog minder afhankelijk wil worden van verrijkt uranium uit Rusland.