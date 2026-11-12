Costa: we werken als team aan vrede voor Oekraïne

DUBLIN (ANP) - Voorzitter António Costa van de EU-regeringsleiders wil geen namen noemen over wie namens Europa aan de onderhandelingstafel voor vrede in Oekraïne moet zitten. Er liggen volgens hem verschillende kwesties op tafel, waarbij elke kwestie om een andere vertegenwoordiging vraagt. "Het is volstrekt duidelijk dat wij bereid zijn om het gesprek aan te gaan en te onderhandelen; en voor elk van de verschillende onderwerpen hebben we de juiste persoon aangewezen om namens de Europeanen het woord te voeren. We werken hierin als één team samen", zei Costa.

Als het puur om Oekraïense zaken gaat, over bijvoorbeeld grondgebied, heeft alleen Oekraïne legitimiteit om daarover te onderhandelen, zei de Portugees na afloop van de bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap.

Als het gaat om veiligheidsgaranties voor Oekraïne is het volgens Costa logisch dat vertegenwoordigers van de zogeheten coalitie van bereidwilligen daarover spreken, omdat in die coalitie de veiligheidsgaranties worden vormgegeven.