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Duitsland wil meer bescherming Europese autosector tegen China

Economie
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 15:48
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WOLFSBURG (ANP/RTR/AFP) - De Duitse regering wil dat de Europese Commissie meer actie onderneemt om de Europese autosector te beschermen tegen concurrentie uit China. Dat zei minister van Financiën Lars Klingbeil bij een bezoek aan het hoofdkantoor van Volkswagen in Wolfsburg. Ook de deelstaten Nedersaksen, Beieren en Baden-Württemberg, waar veel autofabrieken staan, willen meer actie.
Volgens Klingbeil moet meer worden gedaan tegen oneerlijke handelspraktijken van China en moet de EU niet naïef zijn in het zakendoen met de Chinezen. "We moeten een duidelijk signaal op Europees niveau geven." Hij vindt bijvoorbeeld dat er ook hoge importheffingen op Chinese plug-in hybride auto's moeten komen en dat er regels moeten komen over lokaal inkopen. Nu zijn er al hoge heffingen op volledig elektrische auto's uit China omdat fabrikanten volgens Brussel staatssteun krijgen.
De deelstaten zeggen dat de Europese auto-industrie te maken heeft met "historische verstoringen" door concurrentie uit China, maar ook door bijvoorbeeld hoge energiekosten en bureaucratische regeldruk.
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