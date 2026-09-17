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Jetten open voor ideeën onderwijs en zorg, verwijst naar plannen

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 15:45
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DEN HAAG (ANP) - Premier Rob Jetten verwijst tijdens inhoudelijke debatjes over onderwijs en zorg vooral naar kabinetsplannen. Hij vindt veel ideeën die worden geopperd wel goed, maar houdt zich op de vlakte over of daar dan ook iets mee gedaan wordt.
Zo stelde SP-leider Jimmy Dijk voor dat de plannen om op de huishoudelijke hulp te bezuinigen direct moeten worden geschrapt. "Gemeenten sorteren daarop voor. Mensen worden nu al ontslagen." Jetten reageerde daarop door te zeggen dat het aanpassen van het systeem zorgt voor het betaalbaar houden van de wijkzorg.
Ook bij een idee van Jan Struijs (50PLUS) om een regeringscommissaris tegen zorgfraude aan te stellen, bleef Jetten op de vlakte. Hij wil zorgfraude aanpakken, maar zei weinig over het plan van Struijs.
Zo ging het op het gebied van onderwijs onder meer over de slechte leesresultaten onder Nederlandse jongeren en de bestendigheid van schoolgebouwen tegen hitte. Daarbij wees Jetten naar de plannen van de OCW-bewindslieden en naar gemeenteraden, die volgens de premier over de schoolpanden gaan.
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