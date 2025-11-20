ECONOMIE
Duitsland wil meer geld steken in ruimtevaartorganisatie ESA

Economie
door anp
donderdag, 20 november 2025 om 20:31
BERLIJN (ANP/RTR) - Duitsland is van plan zijn financiering voor de Europese ruimtevaartorganisatie ESA aanzienlijk te verhogen. Onderzoeksminister Dorothee Bär zal naar verwachting tot 5 miljard euro toezeggen tijdens de ESA-conferentie in Bremen volgende week.
"Het zal zeker meer zijn dan drie jaar geleden, toen het rond de 3,5 miljard lag. Als we nu de grens van 5 miljard bereiken, zou dat buitengewoon positief zijn", vertelde ze donderdag aan persbureau Reuters. Dit past bij een bredere strategie waarbij de Duitse regering een verband legt tussen de ruimte en defensie.
Met het oog op de komende conferentie drong Bär er ook op aan dat de ESA openstaat voor hervormingen. Er is volgens haar behoefte aan een mix van dure, grootschalige projecten, zoals de Ariane-raket, en veel kleinere projecten die meer afhankelijk zijn van start-ups, zei ze. Je moet "groot denken", voegde ze toe, verwijzend naar geplande maanvluchten.
