Argentijnse president Javier Milei gaat ook niet naar top G20

BUENOS AIRES/JOHANNESBURG (ANP/DPA/AFP/RTR) - De Argentijnse president Javier Milei gaat volgens Argentijnse media ook niet naar de topconferentie van de G20, komend weekend in Zuid-Afrika. Eerder werd al bekend dat de staatshoofden van China, Rusland en de VS ook niet komen.

De Argentijnse economie is de op een na grootste van Latijns-Amerika. Het land stuurt minister van Buitenlandse Zaken Pablo Quirno.

De rechts-populistische Milei werd in 2023 tot president gekozen en zegt met een radicaal hervormingsprogramma de Argentijnse economie te herbouwen en de neergang van het land te stoppen. Hij wordt daarbij in woord en daad gesteund door zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump.

Trump ook niet aanwezig

De G20 is sinds 1999 een overlegorgaan van de grootste economieën en de landen die op weg zijn om daartoe gerekend te worden. Ook de Europese Unie en de Afrikaanse Unie schuiven aan. De top is tot 24 november in Johannesburg. Het is de eerste G20-top in Afrika. Nederland is geen lid, maar demissionair premier Dick Schoof is te gast.

Trump heeft helemaal niemand naar de top in Zuid-Afrika gestuurd. Hij beschuldigt de Zuid-Afrikaanse regering van het onderdrukken van de blanke minderheid.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa zei in Johannesburg bij de ontvangst van onder anderen EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen dat er bericht uit Washington was binnengekomen over Amerikaanse aanwezigheid. Hij zei dat er wordt gekeken of er nog Amerikaanse deelnemers kunnen aanschuiven bij de top en wie dat dan zouden zijn.