Rechter gaat zich buigen over miljoenenclaim Massa in 'crashgate'

LONDEN (ANP/DPA) - Een rechter in Londen gaat wel degelijk de klacht van de voormalige Formule 1-coureur Felipe Massa naar aanleiding van zijn verloren wereldtitel in 2008 behandelen. De aangeklaagden - autosportbond FIA, rechtenhouder Formule One Management en voormalig eigenaar Bernie Ecclestone - probeerden tevergeefs de zaak te laten seponeren. Massa eist een schadevergoeding van ongeveer 75 miljoen euro.

De affaire, die bekendstaat als 'crashgate', deed zich voor in de Grote Prijs van Singapore in 2008. Renault-coureur Nelson Piquet junior crashte, zo bleek later, opzettelijk om zo teamgenoot Fernando Alonso aan de overwinning te helpen. Massa, die in zijn Ferrari de leiding had, besloot na die crash tot een bandenwissel die slecht verliep. De Braziliaan eindigde buiten de punten en kwam uiteindelijk 1 punt tekort om de wereldtitel te veroveren.

Volgens Massa wist Ecclestone dat de crash opzettelijk was en is er daarom geen onderzoek gedaan. Hij baseert zich op een interview uit 2023 met de toenmalige grote baas van de Formule 1.