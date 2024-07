Duitsland wil praten over minderheidsbelang in TenneT Duitsland

BERLIJN (ANP/BLOOMBERG) - De Duitse regering blijft praten met Nederland over de mogelijke aankoop van een minderheidsbelang in het Duitse deel van netbeheerder TenneT. Dat zei de staatssecretaris voor Energie Philipp Nimmermann op een conferentie in Frankfurt.

"We hebben de Nederlandse regering geïnformeerd dat we geïnteresseerd zijn in een strategisch minderheidsbelang", zei Nimmermann. Hij legde uit dat dat een belang van 25 procent plus één aandeel kan zijn, maar ook een "constructie met vetorechten" kan zijn. Onlangs werd bekend dat de onderhandelingen tussen Duitsland en Nederland over de volledige verkoop van TenneT Duitsland waren mislukt.

TenneT beheert het hoogspanningsnet van Nederland, maar ook duizenden kilometers aan hoogspanningskabels in Duitsland. Den Haag zou dat Duitse deel graag verkopen, om van de opbrengst de uitbreiding en verzwaring van de Nederlandse onderdelen te betalen.

Kapitaalinjectie

Het ministerie van Financiën is samen met TenneT bezig alternatieven op een rijtje te zetten, nu gebleken is dat een volledige verkoop van de Duitse tak voor Berlijn financieel niet haalbaar is. Het verwacht de Tweede Kamer daar na de zomer nader over te informeren, laat een woordvoerder weten.

Eerder werd bekend dat een beursgang of een al dan niet gedeeltelijke verkoop tot de opties behoren die worden verkend. Als dat niet op korte termijn lukt, zal de overheid er zelf met een kapitaalinjectie voor moeten zorgen dat TenneT kan blijven investeren. De mislukte verkoop aan de Duitsers zorgde al voor een tegenvaller van 1,6 miljard euro op de begroting voor dit jaar.