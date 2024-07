Franse marathonloper Frère mist Spelen door dopingstraf

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse marathonloper Mehdi Frère is iets meer dan twee weken voor de start van de Olympische Spelen in Parijs voor twee jaar geschorst, omdat hij de dopingregels heeft overtreden. Dat heeft zijn advocaat bevestigd tegenover persbureau AFP.

Frère was door de Franse atletiekbond "onder voorwaarden" geselecteerd voor de Spelen. Hij was al sinds begin juni voorlopig geschorst door de wereldbond World Athletics omdat hij driemaal in minder dan een jaar zijn verblijfplaats niet had doorgegeven. Dat is nodig om altijd beschikbaar te zijn voor dopingcontroles.

Frère miste door zijn voorlopige schorsing het EK in Rome, maar hoopte nog voor de Spelen te worden vrijgesproken. Zijn advocaat verklaarde in beroep te zullen gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS.