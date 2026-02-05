Duitsland wil verplichte investering streamingdiensten in EU-films

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland is van plan streamingdiensten en televisieomroepen die in Duitsland actief zijn te verplichten in Europese films te investeren. Als het aan de Duitse regering ligt, investeren platforms zoals Netflix, Amazon Prime en Disney+ straks minstens 8 procent van hun netto-omzet in Europese films.

Het voorstel dat de Duitse regeringspartijen donderdag aankondigden, is bedoeld om de Duitse filmindustrie nieuw leven in te blazen. Die kampt al een tijd met een gebrek aan opdrachten. Volgens Europese wetgeving mogen lidstaten niet uitsluitend voor hun eigen land investeringen verplicht stellen, waardoor de Duitse regering zich met het plan richt op de gehele Europese filmindustrie. Daarnaast wil ze een quotum instellen voor het aantal Duitse films.

Streamingdiensten die vrijwillig 12 procent of meer van hun omzet investeren, kunnen in ruil speciale rechten verkrijgen, zoals toestemming om in Duitsland een film in het Engels te maken.