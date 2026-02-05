ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland wil verplichte investering streamingdiensten in EU-films

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 17:16
anp050226199 1
BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland is van plan streamingdiensten en televisieomroepen die in Duitsland actief zijn te verplichten in Europese films te investeren. Als het aan de Duitse regering ligt, investeren platforms zoals Netflix, Amazon Prime en Disney+ straks minstens 8 procent van hun netto-omzet in Europese films.
Het voorstel dat de Duitse regeringspartijen donderdag aankondigden, is bedoeld om de Duitse filmindustrie nieuw leven in te blazen. Die kampt al een tijd met een gebrek aan opdrachten. Volgens Europese wetgeving mogen lidstaten niet uitsluitend voor hun eigen land investeringen verplicht stellen, waardoor de Duitse regering zich met het plan richt op de gehele Europese filmindustrie. Daarnaast wil ze een quotum instellen voor het aantal Duitse films.
Streamingdiensten die vrijwillig 12 procent of meer van hun omzet investeren, kunnen in ruil speciale rechten verkrijgen, zoals toestemming om in Duitsland een film in het Engels te maken.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

183390770_m

De Russische elite wil een alternatief voor Poetin – maar durft niet

Scherm­afbeelding 2026-02-05 om 10.05.01

Bild: Harde kritiek op olympische koningin Leerdam

ANP-548344414

Totale ineenstorting: terugleveren levert zonnepanelenbezitter vanaf 2027 nog maar 50 cent per maand op

speelzand_speelgoed

Er zit asbest in veel speelzand voor kinderen en de overheid gaat niks doen

gandr-collage

De foto van Andrew en Virginia Giuffre is echt, zegt Maxwell

Loading