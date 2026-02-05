ArcelorMittal bovenaan AEX na optimisme topman over staalmarkt

AMSTERDAM (ANP) - ArcelorMittal eindigde donderdag bovenaan de AEX-index. De staalproducent maakte financiële resultaten bekend, waarbij de winst vorig jaar was toegenomen. Topman Aditya Mittal was ook positief gestemd over de vraag naar staal in Europa na de protectionistische maatregelen die de Europese Unie vorig jaar heeft genomen om de staalsector te beschermen tegen met name goedkoper staal uit China.

De grootste staalproducent van Europa rekent dit jaar op een stijging van de wereldwijde staalvraag van 2 procent. Het aandeel sloot 3,1 procent hoger.

Verder was de stemming op de Europese beursvloeren negatief. De Amsterdamse hoofdindex eindigde 0,5 procent lager op 985,14 punten, na de koersverliezen in de afgelopen dagen. De MidKap zakte 0,2 procent tot 992,09 punten. Frankfurt en Parijs daalden tot 0,5 procent. Londen noteerde bij het slot van de handel bijna 1 procent lager, nadat de Britse centrale bank besloot de rente in het Verenigd Koninkrijk onveranderd te laten, na vier verlagingen op rij.