Or Tata Steel Nederland dreigt naar ondernemingskamer te stappen

Economie
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 17:16
anp050226198 1
VELSEN-NOORD (ANP) - De centrale ondernemingsraad van Tata Steel Nederland dreigt naar de ondernemingskamer te stappen vanwege een reorganisatieplan van de staalproducent op een van de afdelingen. Dit meldt voorzitter Cinta Groos van de ondernemingsraad. Volgens haar is de advocaat momenteel bezig met een verzoek aan de ondernemingskamer.
Het gaat om een plan voor de afdeling waar onder meer onderzoek en ontwikkeling en productkwaliteit onder vallen, dat is voortgekomen uit de vorig jaar aangekondigde reorganisatie. Tata Steel Nederland wil daar ongeveer een kwart van de voltijdbanen schrappen. De ondernemingsraad vindt dit veel te veel en Groos vreest dat er te weinig expertise overblijft. Volgens haar werken er nu rond de achthonderd mensen op die afdeling.
De ondernemingsraad wil ook met het bestuur van Tata Steel Nederland over het plan spreken. Als dat niet genoeg resultaat oplevert, wil de ondernemingsraad dat de ondernemingskamer het besluit toetst op redelijkheid en zorgvuldigheid.
