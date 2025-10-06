ECONOMIE
Duizenden bedrijven erbij op wachtlijst voor overvol stroomnet

Economie
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 7:40
anp061025043 1
DEN HAAG (ANP) - Het lukt nog niet om meer ruimte te vinden voor bedrijven op het overvolle stroomnet. De wachtlijst is in een paar maanden tijd gegroeid van 12.000 naar 14.000 ondernemingen. Dat meldt demissionair klimaat- en energieminister Sophie Hermans (VVD) aan de Tweede Kamer. Zij wil om tafel met netbeheerders en het bedrijfsleven. "Gemakkelijke oplossingen zijn er niet meer", waarschuwt zij.
Hermans had haar hoop onder meer gevestigd op flexibiliteit van bedrijven die op piekmomenten minder kunnen verbruiken, zodat er ruimte komt voor anderen. Op die manier zou de bestaande netcapaciteit beter kunnen worden benut, zolang de benodigde uitbreiding en verzwaring van het stroomnet nog niet is gerealiseerd.
Maar deze aanpak "komt in de praktijk nog onvoldoende van de grond", moet de minister nu erkennen. Het kost netbeheerders veel moeite om grootverbruikers hiertoe te verleiden. Om deze maatregel echt tot een succes te maken, is bovendien medewerking nodig van bedrijven die zelf nu geen hinder ondervinden van de krapte op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd.
