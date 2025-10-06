Pentagon bevestigt inzet Californische Nationale Garde in Oregon

SACRAMENTO (ANP/RTR) - Het Pentagon heeft zondagavond bevestigd dat de Amerikaanse president Trump tweehonderd leden van de Nationale Garde van Californië naar Oregon heeft gestuurd. Eerder op de avond meldde gouverneur Gavin Newsom van Californië dat het om driehonderd troepen ging. Hij noemde Trumps actie "adembenemend machtsmisbruik" en kondigde een stap naar de rechter aan.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie liet in een korte verklaring weten dat de troepen in Portland, de hoofdstad van Oregon, "de Amerikaanse immigratiedienst ondersteunen bij het handhaven van de wet".

De inzet van de Californische troepen in Oregon wordt hevig bekritiseerd omdat de militairen volgens de gouverneurs van de staten onder hun controle staan, niet onder die van de president.

Tijdelijk verbod

Een federale rechter kwam zaterdagavond nog met een tijdelijk verbod op de inzet van tweehonderd militairen van de Nationale Garde van Oregon in Portland.

De rechter zette het tijdelijke verbod zondagavond kracht bij en zei dat er voorlopig vanuit geen enkele staat troepen naar Oregon mogen worden gestuurd. Of dat betekent dat de door het Pentagon gestuurde troepen terugkeren naar Californië, is onduidelijk.