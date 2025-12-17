Duizenden boeren in Brussel verwacht voor demonstratie EU-top

BRUSSEL (ANP) - Naar verwachting komen duizenden boeren donderdag naar Brussel om te demonstreren tijdens de EU-top. De EU-leiders zullen onder meer de meerjarenbegroting (2028-2034) bespreken, waarin ook het landbouwbudget staat. De landbouwsector is niet tevreden met het huidige voorstel voor het landbouwbudget.

De boeren verzamelen om 09.00 uur bij treinstation Brussel-Noord, waarna ze naar de Wetstraat trekken, waar de top plaatsvindt in het Europagebouw. Via de Troonstraat trekken de agrariërs naar het Luxemburgplein, waar ook tractoren aanwezig zullen zijn. Het Europees Parlement is aan het Luxemburgplein gevestigd.

Ook demonstreren de boeren tegen de aankomende handelsdeal met de zogenoemde Mercosur-landen Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay. Zij vrezen weggeconcurreerd te worden door landbouwproducten uit de Zuid-Amerikaanse landen. Hoewel in de deal importlimieten voor bepaalde producten zijn onderhandeld, zijn boeren en enkele lidstaten nog niet tevreden.

De Mercosur-deal wordt besproken op de bijeenkomst van de EU-leiders, maar het is onduidelijk of daar ook een beslissing valt. Voorzitter Ursula von der Leyen is nog altijd van plan zaterdag naar Brazilië af te reizen voor de ondertekening van de deal. Daarvoor moet een meerderheid van de EU-landen wel eerst akkoord geven.