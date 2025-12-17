ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky naar EU-top in Brussel

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 17:35
anp171225161 1
BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag in persoon bij de EU-top in Brussel. Op die top wordt gesproken over het gebruik van Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne.
EU-leiders proberen al weken de lening van 90 miljard euro rond te krijgen, maar stuiten op verzet van een aantal landen. Onder meer België, waar de tegoeden staan, is ertegen. Zelensky gaat naar Brussel om EU-leiders ervan te overtuigen in te stemmen met de lening, zegt een Oekraïense topfunctionaris. Volgens de Oekraïense president is het geld essentieel voor zijn land.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2508392419

Hyperfocus, humor, creativiteit: dit zijn de verrassende pluspunten van ADHD, volgens onderzoekers

gandr-collage (2)

Trumps stafchef Susie Wiles zegt dat de president “een alcoholistische persoonlijkheid” heeft

putin_trans_NvBQzQNjv4Bq-LJS7LKjeK9Zr8QxHnNHG1zl6B3R2tC_OSh_9z6T9_w

Poetin scoort met deal perfect eigen doelpunt

generated-image

7 alledaagse boodschappen die een voedingsdeskundige zelf nooit in haar keuken toelaat

vertrouwen in huizenmarkt zakt verder weg1545897133

Huizenmarkt koelt af: “Je voelt dat er iets aan de gang is”

anp171225092 1

VS overwegen sancties tegen Rusland als het voorstel verwerpt

Loading