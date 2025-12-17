Zelensky naar EU-top in Brussel

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is donderdag in persoon bij de EU-top in Brussel. Op die top wordt gesproken over het gebruik van Russische tegoeden voor een lening aan Oekraïne.

EU-leiders proberen al weken de lening van 90 miljard euro rond te krijgen, maar stuiten op verzet van een aantal landen. Onder meer België, waar de tegoeden staan, is ertegen. Zelensky gaat naar Brussel om EU-leiders ervan te overtuigen in te stemmen met de lening, zegt een Oekraïense topfunctionaris. Volgens de Oekraïense president is het geld essentieel voor zijn land.