Is Loes Haverkort de Mol? De aanwijzingen stapelen zich op

Het jubileumseizoen van ‘Wie is de Mol?’ is al bij de finale aanbeland, maar de fanatieke Molloten zijn er nog niet uit. Waarom voelt de rol van Loes Haverkort (44) dit seizoen zo anders? In 2018 was ze nog ‘gewoon’ kandidaat, maar het lijkt er sterk op dat het nu anders is.

Wie goed kijkt, ziet een spoor van taalkundige hints, opvallende stiltes en Molwaardige sabotage-acties. Of is dat allemaal toeval?

De letter L

Neem alleen al de letter L. In aflevering 3 moesten sporttassen met geld uit een loods worden gesmokkeld. Loes deed weinig opvallends, maar de setting was veelzeggend: de plattegrond van de loods vormde duidelijk de letter L. Diezelfde letter dook eerder al op bij de voorstelvideo’s, waarin oud-Mollen onder elkaar stonden opgesteld in exact die vorm.

Tramopdracht

Ook bij de Tramopdracht in aflevering 4, ‘Liefs uit Lissabon’, gingen bij kijkers de wenkbrauwen omhoog. De kandidaten moesten op alfabetische volgorde gaan zitten op basis van het land waar hun vorige seizoen begon. Loes hield zich opvallend afzijdig en bleef stil zitten. Pas na expliciet aandringen zei ze dat haar seizoen in Georgië begon. Dat klopt niet: haar avontuur startte in Rusland. Ze corrigeerde zichzelf niet, liet de groep de fout maken en gaf pas in haar biecht toe dat ze zich had vergist.

Het lichtmoment

Dan was er nog het lichtmoment in aflevering 6. Kandidaten zien bij het indrukken van de knop een felle flits. Molloten groeven dieper en ontdekten dat ‘licht’ in het Portugees ‘luz’ is, uitgesproken als Loes.

Moordspel

Tijdens het moordspel in aflevering 5 wordt het nog concreter. Loes houdt de uv-lamp vast en bepaalt letterlijk waar wel en niet gezocht wordt. Bloed wordt gevonden in de bibliotheek, maar de kapel blijft buiten beeld. Later blijkt juist daar ook bloed te liggen. Door haar regie loopt de opdracht mis.

Titels

Zelfs de afleveringstitels lijken mee te werken. Aflevering 6 heet Rendez-vous, toevallig ook de titel van de film Rendez-Vous, Loes’ grote doorbraak. En aflevering 4, Een prettig weerzien, markeert haar terugkeer bij Art Rooijakkers, presentator van haar seizoen in 2018.

Follow the Money

En dan is er nog het geldspoor: Merel heeft nog het meest haar best gedaan: 1313 euro in de pot. Nathan komt ondanks zijn overdreven enthousiasme en inzet niet verder dan 982 euro, maar met stip onderaan staat Loes. Ze bracht maar 126 euro binnen. Anne-Marie Jung is overigens de echte grootverdiener van de club. De actrice die al eerder het spel moest verlaten, wist meer dan 2000 euro te verdienen.