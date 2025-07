Duizenden Citroën-rijders wachten nog op nieuwe airbag

HOOFDDORP (ANP) - Meer dan 16.000 Citroën-rijders in Nederland wachten nog steeds op een nieuwe airbag. Ze hebben van de fabrikant het advies gekregen niet meer de weg op te gaan om defecte airbags die bij een aanrijding kunnen ontploffen. De levering van nieuwe airbags gaat echter langzaam, waardoor het vervangen waarschijnlijk nog weken duurt.

De terugroepactie geldt in Nederland voor ruim 33.000 Citroëns van de modellen C3 en DS3 met het bouwjaar tussen 2009 en 2019. Citroën-moederbedrijf Stellantis raadde automobilisten eind vorige maand met klem aan om ze te laten staan nadat in Frankrijk een vrouw was overleden aan verwondingen veroorzaakt door een airbag van Takata.

Volgens Stellantis zijn inmiddels ruim 21.000 airbags uitgeleverd aan dealers en reparateurs. Het bedrijf ontkent dat sprake is van leveringsproblemen.

BOVAG, de brancheorganisatie van dealers in Nederland, zegt dat tussen de 40 en 50 procent van de wagens is gemaakt.