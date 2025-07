Kabinet bekijkt signalen VS over inkoopkansen Oekraïne welwillend

DEN HAAG (ANP) - Ook Nederland kijkt met belangstelling naar signalen uit de Verenigde Staten dat zij Europese bondgenoten meer wapens voor Oekraïne zouden willen verkopen. Duitsland overlegt met de VS over onder andere de aanschaf van Patriot-luchtverdedigingsraketten voor Oekraïne. "Eventuele nieuwe initiatieven van de VS bekijken we welwillend", laat het Nederlandse ministerie van Defensie weten.

Sinds het aantreden van president Donald Trump willen de VS liever geen extra wapens aan Oekraïne leveren. Trump wil vredesonderhandelingen van de grond krijgen en Rusland niet voor het hoofd stoten. Maar Trump lijkt uit groeiend ongeduld met Moskou bij te draaien. "We sturen wapens naar de NAVO, en de NAVO betaalt", zei hij vrijdag in een televisie-interview.

Nederland is de afgelopen maanden gewoon in de VS blijven inkopen voor Oekraïne, benadrukt Defensie. Munitie voor de F-16's bijvoorbeeld die Oekraïne heeft gekregen.