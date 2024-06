Van der Poel ziet openingsrit Tour niet als grote kans op geel

FLORENCE (ANP) - Mathieu van der Poel ziet zichzelf twee dagen voor de start van de Tour de France niet als een van de topkandidaten om zaterdag de eerste gele trui te mogen aantrekken. "Het lijkt me net iets te zwaar voor mij", zei de wereldkampioen van Alpecin-Deceuninck op een persconferentie in het monumentale Palazzo Vecchio van Florence.

De Tour start voor het eerst in Italië, met zaterdag een heuvelrit vanuit het hart van Toscane naar kustplaats Rimini. Van der Poel droeg de gele trui al een week in 2021 na zijn ritzege op de Muur van Bretagne. Alleen al omdat de Galibier al in de vierde rit beklommen moet worden zit dat scenario er sowieso niet in.

Maar velen zien Van der Poel toch als een kandidaat om de eerste leider in de Tour te worden. "Vorig jaar in Bilbao werd dat ook gezegd, maar die rit was echt te zwaar voor mij. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat andere ploegen doen. Als ik kan overleven en er komt een sprint van een klein groepje heb ik misschien een kans."