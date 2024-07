Duizenden IKEA-koffiekopjes spoorloos bij Duitse fabriek Tesla

BERLIJN (ANP/DPA) - Bij de Tesla-fabriek in het Duitse Grünheide, net buiten Berlijn, zijn 65.000 koffiekopjes verdwenen. Fabrieksmanager André Thierig besprak de kwestie eerder deze week tijdens een personeelsvergadering.

"Statistisch gezien heeft ieder van jullie al vijf IKEA-koffiekoppen thuis", grapte de manager tegen de medewerkers. Hij benadrukte dat de opmerking over de ontbrekende koppen niet als een beschuldiging moet worden gezien. Bij de Duitse fabriek werken ongeveer 12.000 mensen.

Tesla kocht in de afgelopen jaren duizenden koffiekopjes voor zijn werknemers, maar het blijft onduidelijk waar ze zijn gebleven. Ook het bestek in keukens van de fabriek is verdwenen. Tesla is gestopt met het aanvullen van de messen, vorken en lepels.