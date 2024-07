Tactisch tanken: zoveel betaal je voor E10, diesel en lpg in Europese vakantielanden

Ga jij deze zomer op autovakantie? Dan is het handig om van tevoren de brandstofprijzen te vergelijken. Tactisch tanken kan je namelijk flink wat geld besparen. Onderzoeksplatform Radar heeft uitgezocht wat de gemiddelde prijzen van een liter diesel, E5, E10 en lpg zijn aan de pomp in een groot aantal populaire vakantielanden.

Nederland

Voor vakantiegangers in eigen land kost een liter diesel gemiddeld €1,848. E10 kost €2,006 per liter en lpg gemiddeld €0,971 per liter.

België

In België betaal je voor een liter diesel gemiddeld €1,799. E10 kost €1,735 per liter en E5 gemiddeld €1,732. Lpg kost hier gemiddeld €0,669 per liter.

Duitsland

In Duitsland kost een liter diesel gemiddeld €1,670. Voor E10 betaal je €1,773 per liter en voor E5 €1,831. Lpg kost gemiddeld €1,026 per liter.

Frankrijk

Een liter diesel kost in Frankrijk gemiddeld €1,737. E10 kost €1,816 per liter en E5 gemiddeld €1,867. Lpg kost hier €0,975 per liter.

Spanje

In Spanje betaal je voor een liter diesel gemiddeld €1,472 en voor E10 €1,648. E5 kost €1,603 per liter en lpg €0,946 per liter.

Italië

In Italië kost een liter diesel gemiddeld €1,995. E5 kost hier €1,940 per liter.

Portugal

In Portugal betaal je voor een liter diesel gemiddeld €1,655. E5 kost €1,744 per liter en lpg gemiddeld €0,886 per liter.

Oostenrijk

In Oostenrijk betaal je voor een liter diesel gemiddeld €1,627. E10 kost €1,624 per liter en lpg gemiddeld €1,113 per liter.

Zwitserland

In Zwitserland kost een liter diesel gemiddeld €1,959. Voor E5 betaal je €1,915 per liter en lpg gemiddeld €1,213 per liter.

Denemarken

In Denemarken betaal je gemiddeld €1,810 voor een liter diesel en €2,008 voor E10. E5 kost hier gemiddeld €2,011 per liter.

Finland

In Finland kost een liter diesel gemiddeld €1,751 en E10 €1,795 per liter.

Noorwegen

In Noorwegen betaal je voor een liter diesel gemiddeld €1,833. E5 kost hier €2,022 per liter.

Griekenland

In Griekenland kost een liter diesel gemiddeld €1,632. Voor E5 betaal je €1,896 per liter en lpg €0,847 per liter.

Kroatië

In Kroatië betaal je voor een liter diesel gemiddeld €1,400. E5 kost €1,468 per liter en lpg gemiddeld €0,764 per liter.

Luxemburg

In Luxemburg kost een liter diesel gemiddeld €1,605. E10 kost €1,633 per liter, E5 €1,650 en lpg gemiddeld €0,703 per liter.

Met deze informatie kun je een beter beeld krijgen van wat je kunt verwachten aan brandstofkosten tijdens je autovakantie in Europa.