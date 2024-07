Ziekenhuis houdt geboortezorg Zoetermeer definitief in stand

ZOETERMEER (ANP) - Zwangeren uit Zoetermeer en omgeving kunnen ook in de toekomst in het ziekenhuis in hun eigen stad bevallen. Het bestuur van het HagaZiekenhuis heeft definitief besloten dat de geboortezorg er behouden blijft. Daar was eerder discussie over, wat voor onrust en protesten zorgde onder bewoners en lokale bestuurders.

Het nieuwe ziekenhuisgebouw dat uiterlijk in 2030 in gebruik moet worden genomen, krijgt "de modernste faciliteiten voor bevallingen". Het is volgens het HagaZiekenhuis wel belangrijk dat het aantal bevallingen toeneemt.

"Ook is het essentieel dat patiënten, verwijzers en overige zorgpartners het Zoetermeerse ziekenhuis voor andere behandelingen nog beter weten te vinden", stelt het bestuur. Anders wordt het moeilijk om een hoogstaand ziekenhuis draaiende te houden. Het ziekenhuis heeft hier afspraken over gemaakt met allerlei betrokken partijen uit de regio, zoals huisartsen en verloskundigen. "Zo zijn alle zorgaanbieders een belangrijke schakel in het behoud van een hoogstaand ziekenhuis mét geboortezorg in Zoetermeer", klinkt het.

In april had het HagaZiekenhuis het voornemen om de afdeling verloskunde toch te behouden al bekendgemaakt. Nu is dat zeker.